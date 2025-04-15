Гендиректор «Сибири» подвёл итоги сезона для новосибирского клуба

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов подвёл итоги сезона для новосибирского клуба.

«Сезон для нас был непростой. Получился он неоднозначным, но хотел бы отметить, что оценку «удовлетворительно» можно поставить. Сезон получился насыщенным в плане мероприятий, это накладывает свой отпечаток. Оценку должна давать общественность, как у нас получилось. Хорошая твёрдая четвёрка», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.