Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Сибири» подвёл итоги сезона для новосибирского клуба

Гендиректор «Сибири» подвёл итоги сезона для новосибирского клуба
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов подвёл итоги сезона для новосибирского клуба.

«Сезон для нас был непростой. Получился он неоднозначным, но хотел бы отметить, что оценку «удовлетворительно» можно поставить. Сезон получился насыщенным в плане мероприятий, это накладывает свой отпечаток. Оценку должна давать общественность, как у нас получилось. Хорошая твёрдая четвёрка», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

Материалы по теме
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
«Салават» всё-таки идёт дальше в плей-офф КХЛ! А «Сибирь» подвела пара миллиметров?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android