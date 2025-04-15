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Генменеджер «Сибири» рассказал, продлит ли клуб контракт с вратарём Костиным

Генменеджер «Сибири» рассказал, продлит ли клуб контракт с вратарём Костиным
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов ответил на вопрос, продлит ли клуб контракт с вратарём Денисом Костиным.

«Вопрос в том, как правильно распределить деньги. Переговоры с Костиным идут, но мы приложим все усилия, чтобы его оставить. Он занял позицию основного вратаря, когда у Красоткина были проблемы», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, контракт 29-летнего голкипера завершается 31 мая 2025 года. После окончания соглашения Костин будет являться неограниченно свободным агентом. В сезоне-2024/2025 Денис провёл 54 матча, в которых одержал 24 победы.

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