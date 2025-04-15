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Генменеджер «Сибири»: оценок сезону давать не буду, начали регулярку катастрофически

Генменеджер «Сибири»: оценок сезону давать не буду, начали регулярку катастрофически
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов высказался об игре новосибирского клуба в сезоне-2024/2025.

«Оценок давать не буду, но скажу, что хотелось бы немного стабильности, сезон непростой, начали катастрофически: были серии побед и поражений. Не было сомнений, что мы не попадём в плей-офф. Очень сильно расстраивало, что шли нестабильно, такое не хотели бы видеть. Были разные факторы, почему так складывалось. Понимаем, что нам нужно исправить. В следующем сезоне попробуем не допускать таких ошибок.

Был прекрасный плей-офф, несмотря на то что неуверенно его начали. Команда приехала домой, собралась и показала тот хоккей, который было приятно смотреть. Серия получилась интересной, седьмой матч держал интригу до самого конца. Попади Кара в концовке, могло бы получиться по-другому. Минимального результата добились», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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