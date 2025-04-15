Нападающий Вячеслав Лещенко расторг контракт с «Нефтехимиком» по семейным обстоятельствам

По обоюдному согласию сторон «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Вячеславом Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В текущем сезоне Вячеслав провёл за «Нефтехимик» 61 игру и набрал 21 (9+12) очко. Всего за клуб нападающий играл в 144 матчах и набрал 69 (35+34) очков.

«У Вячеслава Лещенко 31 мая заканчивается срок контракта. Вчера он обратился к нам с просьбой расторгнуть его в связи с семейными обстоятельствами. Мы с пониманием отнеслись к его просьбе и решили её удовлетворить.

Вячеслав провёл за «Нефтехимик» два с лишним сезона и показал себя не только как профессионал высокой квалификации, но и как прекрасный, коммуникабельный человек. Будет ли у нас Лещенко в предстоящем чемпионате – это предмет разговора после окончания сезона», — заявил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.