Меркулов оценил, повлияет ли вызов Костина и Ахиярова в сборную на их контракты

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил, повлияет ли вызов голкипера Дениса Костина и защитника Тимура Ахиярова в сборную «Россия 25» на стоимость их контрактов.

— Вызов в сборную повысит цену Костина и Ахиярова?

— Говорить о том, что они попадут в окончательный состав, преждевременно. Раньше вызов в сборную сразу повышал контракт, но мы взрослые люди, всё понимаем. Вызов в сборную всегда имеет воодушевляющий эффект, значит, мы неплохо поработали. Что будут делать агенты, сложно сказать, но мы будем учитывать, как они провели сезон, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.