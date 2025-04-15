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Меркулов оценил, повлияет ли вызов Костина и Ахиярова в сборную на их контракты

Меркулов оценил, повлияет ли вызов Костина и Ахиярова в сборную на их контракты
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил, повлияет ли вызов голкипера Дениса Костина и защитника Тимура Ахиярова в сборную «Россия 25» на стоимость их контрактов.

— Вызов в сборную повысит цену Костина и Ахиярова?
— Говорить о том, что они попадут в окончательный состав, преждевременно. Раньше вызов в сборную сразу повышал контракт, но мы взрослые люди, всё понимаем. Вызов в сборную всегда имеет воодушевляющий эффект, значит, мы неплохо поработали. Что будут делать агенты, сложно сказать, но мы будем учитывать, как они провели сезон, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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