«Всегда говорил, что Ваня далеко пойдёт!» Губерниев — об удачном дебюте Демидова в НХЛ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успешное начало карьеры в Национальной хоккейной лиге 19-летнего нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

«А я всегда говорил, что хоккеист Иван Демидов далеко пойдёт!!! Браво, Ваня, отличный дебют за Монреаль!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в своём дебютном матче в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.