Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 15 апреля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 15 апреля, пройдут две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-3;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-0;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 2-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2025
-
12:14
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
11:00
-
10:58
-
10:50
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:22
-
10:10
-
09:54
-
09:40
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:39
-
08:30
-
08:17
-
08:05
-
07:41
-
07:07
-
07:01
-
06:49
-
06:35
-
06:26