Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 15 апреля 2025 года

Сегодня, 15 апреля, пройдут две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-3;

«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-1;

«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-0;

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 2-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.