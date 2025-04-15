Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Сибири»: Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе

Генеральный менеджер «Сибири»: Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе
Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что нападающий Тейлор Бек покинет новосибирский клуб и рассказал про ситуацию с другими легионерами в команде.

«Что касается легионеров, то мы понимаем, что Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе. Скорее всего, это будет Европа, Швейцария.

По поводу остальных мы ещё сядем поговорим с тренером, кого бы мы хотели видеть на следующий год. Безусловно, хотели бы видеть Тревора Мёрфи, предложение ему уже сделали», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Тейлор Бек в сезоне провёл 64 игры, в которых записал на свой счёт 62 (19+43) очка.

Материалы по теме
Гендиректор «Сибири» высказался о влиянии повышения пола и потолка зарплат на клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android