Генеральный менеджер «Сибири»: Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что нападающий Тейлор Бек покинет новосибирский клуб и рассказал про ситуацию с другими легионерами в команде.

«Что касается легионеров, то мы понимаем, что Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе. Скорее всего, это будет Европа, Швейцария.

По поводу остальных мы ещё сядем поговорим с тренером, кого бы мы хотели видеть на следующий год. Безусловно, хотели бы видеть Тревора Мёрфи, предложение ему уже сделали», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Тейлор Бек в сезоне провёл 64 игры, в которых записал на свой счёт 62 (19+43) очка.