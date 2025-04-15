Виктор Меркулов рассказал, останется ли капитан «Сибири» Широков в клубе

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, останется ли капитан новосибирского клуба Сергей Широков в команде.

«С Сергеем мы уже разговаривали, с его агентом тоже. Он не планирует вешать коньки на гвоздь. Ему очень понравился Новосибирск, ему понравилось здесь выступать. Постараемся сохранить нашего капитана», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

39-летний Широков в сезоне сыграл 68 матчей, где набрал 43 (19+24) очка.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.