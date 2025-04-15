Ротенберг: яркий дебют Демидова — награда за труд. Труд самого Ивана, тренеров системы СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале подробно высказался о дебютном матче 19-летнего нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».
Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00 2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32 2:1 Бертуцци – 18:40 (pp) 2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp) 2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39 3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp) 3:4 Назар – 65:00
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