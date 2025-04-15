«Должен больше пользы приносить». Меркулов — о продлении контракта Короткова с «Сибирью»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов ответил на вопрос, будет ли продлён контракт с 28-летним нападающим Никитой Коротковым.

— Как проходят переговоры с Никитой Коротковым?

— По Никите ясности пока нет, с его агентами разговариваем.

— Пока ситуация с ним напоминает то, что произошло совсем недавно с Никитой Шашковым.

— Я предполагал, что такой вопрос будет. Это стало уроком не для меня, а для него: от добра добра не ищут. Не думаю, что Никита [Шашков] выиграл от ухода из команды. С Коротковым вопрос не сложности переговоров, а вопрос в том, что он даёт команде. Вы наверняка видели его игру. Мы ждём от него больше, если брать только статистику, то год неудачный: очков он набрал меньше, чем в прошлом году. Он может делать больше, мы пытались это донести до него. Я не могу ему этот сезон занести в актив: да, он скоростной, да, он бьётся, да, он

проводит силовые приёмы, но мы ждём от него больше. Он уже состоявшийся игрок, должен больше пользы приносить. Надеемся, что он останется: доморощенный игрок, воспитанник, его любит публика. Но с той стороны тоже должно быть желание оставаться, прогрессировать и добавлять, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.