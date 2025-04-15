Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил игру легионеров новосибирского клуба

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил игру легионеров новосибирского клуба
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров новосибирского клуба.

— Николай Заварухин, будучи главным тренером «Сибири», после сезона-2020/2021 говорил о том, что немного упустил легионеров и где-то их надо было повоспитывать. Вы столкнулись с тем же?
— Наверное, была такая ситуация. Если вспомнить, Бек пропускал игру из-за ротации. Мы видели, что это наши лидеры. В плей-офф отлично сыграли, тот же Бек. Мёрфи сыграл не так результативно, как регулярный чемпионат, но мы прекрасно понимали, что за проблемы у него. Мы нашли ту серединку с легионерами, и в плей-офф они это показали, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Генеральный менеджер «Сибири»: Тейлор Бек продолжит карьеру в другом клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android