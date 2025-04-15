Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил игру легионеров новосибирского клуба

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров новосибирского клуба.

— Николай Заварухин, будучи главным тренером «Сибири», после сезона-2020/2021 говорил о том, что немного упустил легионеров и где-то их надо было повоспитывать. Вы столкнулись с тем же?

— Наверное, была такая ситуация. Если вспомнить, Бек пропускал игру из-за ротации. Мы видели, что это наши лидеры. В плей-офф отлично сыграли, тот же Бек. Мёрфи сыграл не так результативно, как регулярный чемпионат, но мы прекрасно понимали, что за проблемы у него. Мы нашли ту серединку с легионерами, и в плей-офф они это показали, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.