«Большего ждали от него в концовке и плей-офф». Вадим Епанчинцев — о Лайпсике в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался об игре нападающего новосибирского клуба Брендана Лайпсика.

— Как оцените концовку сезона для Лайпсика?

— Да, когда приехал, нарадоваться не могли. Потом настал тяжёлый момент для него, он не показывал ту игру, на которую мы надеялись, не будем скрывать. Когда человек меняет команду, на эмоциях он хочет проявить себя. Большего ждали от него в концовке и плей-офф, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

30-летний Лайпсик в текущем сезоне сыграл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.