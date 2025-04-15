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Генменеджер «Сибири» рассказал о поиске легионеров и комплектовании состава

Генменеджер «Сибири» рассказал о поиске легионеров и комплектовании состава
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о поиске легионеров и комплектовании состава новосибирского клуба.

«Выбор есть, всегда предлагают каких-то игроков, но мы не будем смотреть паспорт. Всё будет зависеть от тех кандидатов, которые есть, и наших возможностей, сможем ли мы игрока получить. Будем совместно с тренерским штабом обсуждать и принимать решения: подписывать или не подписывать определённого хоккеиста. Не факт, что будет много легионеров. Возможно, сделаем акцент на наших хоккеистах», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

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