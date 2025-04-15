ХК ЦСКА выступил с заявлением относительно главного тренера клуба

Пресс-служба ЦСКА выступила с заявлением относительно главного тренера клуба. Команда заявила, что Илья Воробьёв продолжает работать наставником армейцев.

«В ряде СМИ распространяется недостоверная информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведёт переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды. В связи с этим сообщаем, что в настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьёв имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности.

Итоги сезона-2024/2025 для команды будут подведены в конце мая, когда состоится заседание наблюдательного совета клуба», — сказано в заявлении ЦСКА.