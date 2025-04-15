Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов рассказал, при каком условии канадская публика может возненавидеть Демидова

Фетисов рассказал, при каком условии канадская публика может возненавидеть Демидова
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, как нужно себя вести нападающему Ивану Демидову во время игры за «Монреаль Канадиенс».

«19 лет — это возраст мужчины, и если он сейчас не справится с этим давлением, то он не справится с ним никогда. Да, Монреаль — это город, где тебя или будут бесконечно любить, если ты будешь хорошо играть в каждом игровом отрезке, или ненавидеть, если у тебя большая перспектива, а ты играешь спустя рукава.

Всё, что надо, — это выходить и в каждом отрезке отдаваться на 100%. Болельщики там знающие, требовательные. Если он приехал туда с нужным настроем, то поддержка трибун ему будет обеспечена», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Ротенберг: яркий дебют Демидова — награда за труд. Труд самого Ивана, тренеров системы СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android