Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский высказался о вероятной победе Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Валерий Каменский высказался о вероятной победе Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о вероятной победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ.

«Кучеров уже много сезонов своими результатами подтверждает, что он лучший. В нынешнем сезоне, надеюсь, он снова будет лучшим и ему дадут «Харт Трофи». В прошлом сезоне непонятно почему ему не дали, признав лучшим Маккиннона. Хочу поздравить Никиту. Так держать! Пусть продолжает радовать своих болельщиков и команду голами. Пожелаю успехов в плей-офф и победы в Кубке Стэнли», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Никита Кучеров (119) опережает лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (116) в списке бомбардиров НХЛ на три очка.

Материалы по теме
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android