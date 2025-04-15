Рябыкин — о дебюте Демидова: Ротенберг ему доверял, прощал ошибки, и Иван рос на глазах

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал дебют нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

«Дебют Демидова вышел просто блестящим. Какой ещё нападающий забил в первом же матче НХЛ, тем более в таком возрасте? Только звёзды уровня Овечкина. Мало кто пишет о том, что именно в СКА Демидова сделали форвардом мирового уровня. Если вспомнить даже прошлый сезон, то можно было сказать, что Ваня очень способный парень, да. Но не более.

Ротенберг ему доверял, ставил в состав, давал игровое время, прощал ошибки, и Иван рос на глазах. К тому же за кадром остаётся работа на тренировках, индивидуальная работа с игроком на льду, в зале. А это самое важное. Могу сказать, что в питерском клубе Иван развивался не только как индивидуально сильный нападающий, но и много времени уделялось игре Ивана в обороне, а также он вырос как личность», — сказал Рябыкин «Чемпионату».