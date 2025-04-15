А. Юдин: Демидов уехал из КХЛ, потому что его били головой о лёд

Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал дебют нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), где новичок клуба набрал 2 (1+1) очка.

«Очень радостно за дебют Вани. Я нисколько не сомневался в том, что он именно так войдёт в НХЛ. Да, нужно ещё будет время на адаптацию, но мы сейчас уже убедились, что это форвард мирового уровня. Я считаю, что через какое-то время должен публично сказать спасибо СКА, партнёрам, тренерам и лично Роману Ротенбергу за то, что его подготовили и сделали его игроком, который с ходу может стать лидером в НХЛ.

Но вопрос ещё вот в чём: почему он уехал так рано? Наверное, потому, что лиге плевать на то, что у них играет такой хоккеист. Идёт плей-офф. Да, это жёсткая мужская игра. Адамчук из «Динамо» бьёт его головой о лёд. Ни удаления, ни дисквалификации – ничего. И партнёры не заступаются, так как им тут же выпишут штраф за грубость или за драку. Поэтому молодые звёзды и уезжают за океан, так как там система настроена на их развитие, на то, что их будут оберегать, а не плевать на них», — сказал Юдин «Чемпионату».