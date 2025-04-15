Босс НХЛ ответил на вопрос, хотел бы увидеть матч между лучшими игроками НХЛ и КХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, хотел бы увидеть матч между лучшими игроками НХЛ и КХЛ.

— Независимо от того, возможна ли эта идея или нет, вы хотели бы увидеть матч между лучшими игроками НХЛ и КХЛ?

— Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 14 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили идею проведения встреч между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.