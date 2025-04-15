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Черкас оценил, может ли Ротенберг возглавить сборную России в возможных играх с США

Черкас оценил, может ли Ротенберг возглавить сборную России в возможных играх с США
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил, может ли главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг возглавить сборную России в возможных играх с США.

– Кто должен возглавить сборную России, если игры состоятся?
– Решать не мне. Раз уж Роман Борисович вёл эту сборную и ведёт, то он будет являться одной из кандидатур на тренерский мостик. Это решит ФХР.

– Справедливо ли, что в России для игр выбран Петербург, а не Москва?
– Я думаю, да, потому что, если взять количество болельщиков, которое ходит в Петербурге, как город болеет за команду, город живёт хоккеем. Плюс такой дворец спорта. Играют ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» – три игры, а один матч СКА собирает больше, чем в Москве в сумме. Это говорит о том, что это событие должно проходить в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», потому что Петербург – это хоккейный город. Здесь все любят хоккей, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

Напомним, 14 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

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