Двукратный олимпийский чемпион: «Салават Юлаев» — самый североамериканский клуб КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук высказался о серии Кубка Гагарина — 2025 «Салават Юлаев» — «Спартак» и оценил игру уфимского клуба.

— В серии «Салавата» и «Спартака» пока тоже равенство.

— «Спартак» после длительной паузы между кругами чуть выпал из тонуса, это было видно в первой игре. Та же ситуация, что и с «Локомотивом», у которого тоже было много отдыха между раундами. Но во второй игре красно-белые добавили, и теперь преимущество своего поля — у них.

— Что скажете о родной Уфе?

— Наверное, по построению это самый североамериканский клуб КХЛ. Говорю о специализации — есть два звена, которые делают результат, и ещё два, которые сдерживают соперника, их задача — не пропустить. Всё как в НХЛ.

Такая выстроенность команды говорит о тренерской работе. Плюс дома у Уфы, наверное, одна из самых больших площадок в КХЛ — и «Салават» это использует, являясь лучшей домашней командой лиги. Будет интересно посмотреть, как она проведёт московский этап серии, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Сегодня, 15 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев».