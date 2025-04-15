Победитель и призёры чемпионата СХЛ получат сертификаты на хоккейную экипировку от ФХР

Федерация хоккея России наградит дополнительными призами тройку лучших команд «Финала восьми» чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Помимо медалей и индивидуальных наград, лучшие команды получат сертификаты на приобретение хоккейной экипировки.

«ФХР продолжает уделять особое внимание развитию студенческого хоккея, оказывая всестороннюю поддержку как Студенческой хоккейной лиге, так и отдельным ВУЗам, заинтересованным в популяризации и развитии хоккея в собственных стенах и среди своих студентов. Мы прекрасно понимаем, какая финансовая нагрузка ложится на плечи тех людей, которые берутся за развитие студенческой хоккейной команды в своём регионе, городе или ВУЗе.

В то же время мы хотим придать командам-участницам проходящего в эти дни в Сириусе «Финала восьми» дополнительную мотивацию финишировать в турнире как можно выше. Именно поэтому мы решили объявить об учреждении дополнительных призов, когда практически все команды ещё имеют шансы на итоговый пьедестал. Качественная хоккейная экипировка – это то, что гарантированно необходимо любой команде. Конечно, в спорте нет ничего ценней медалей и трофеев, но я надеюсь, что сертификаты от ФХР станут приятным бонусом для призёров чемпионата в нынешнем сезоне», – отметил президент ФХР Владислав Третьяк

«Финал восьми» чемпионата Студенческой хоккейной лиги стартовал 14 апреля в олимпийском ледовом дворце «Айсберг». Медали чемпионата СХЛ разыгрывают московский РЭУ, челябинские УралГУФК и «Политехник», тамбовская «Держава», ульяновская «Спарта», магнитогорские «Стальные сердца», калининградский «Запад России» и сборная Омского государственного университета.