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«Мы не сходились во мнениях, было тяжело». Капитан «Филадельфии» — о работе с Тортореллой

«Мы не сходились во мнениях, было тяжело». Капитан «Филадельфии» — о работе с Тортореллой
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Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался о работе с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

«Всё было в порядке. Не буду врать. Я думаю, что на протяжении последних полутора лет и того, что писали СМИ, у нас не было особых отношений, я бы сказал. Мы не сходились во мнениях по многим вопросам, и это было тяжело, но я просто старался работать с ним и делать то, что лучше для команды, потому что это моя работа как капитана», — приводит слова Кутюрье RG.

Напомним, Джон Торторелла был уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз» 27 марта 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера клуба является Брэд Шоу.

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