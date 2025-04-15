«Мы не сходились во мнениях, было тяжело». Капитан «Филадельфии» — о работе с Тортореллой

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался о работе с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

«Всё было в порядке. Не буду врать. Я думаю, что на протяжении последних полутора лет и того, что писали СМИ, у нас не было особых отношений, я бы сказал. Мы не сходились во мнениях по многим вопросам, и это было тяжело, но я просто старался работать с ним и делать то, что лучше для команды, потому что это моя работа как капитана», — приводит слова Кутюрье RG.

Напомним, Джон Торторелла был уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз» 27 марта 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера клуба является Брэд Шоу.