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Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории НХЛ, Малкин — третий

Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории НХЛ, Малкин — третий
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает портал Spotrac.

Овечкин на данный момент заработал $ 161,72 млн. Текущий контракт действует до конца сезона-2025/2026, по нему россиянин заработает ещё $ 9 млн, общая сумма за карьеру достигнет $ 170,72 млн. Вторым стал канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ($ 155,89 млн; $ 173,29 млн по окончании контракта), третье место занимает россиянин Евгений Малкин ($ 146,87 млн; $ 151,67 млн по окончании контракта).

6 апреля в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). В текущем сезоне у Александра 43 гола и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб.

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