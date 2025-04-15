«Гордимся Ваней!» В СКА оценили яркий дебют Демидова в НХЛ

Пресс-служба СКА оценила яркий дебют в НХЛ бывшего нападающего петербургского клуба Ивана Демидова. 19-летний форвард в игре за «Монреаль Канадиенс» с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) набрал 2 (1+1) очка.

«Хоккейная история Ивана Демидова в Петербурге началась с победы на Первенстве города в сезоне-2021/2022, ну а дальше — вы всё сами знаете. Для всех молодых пацанов, которые сейчас находятся на первом этапе своей карьеры, этот успех станет дополнительным напоминанием, что старание, внимательное отношение к словам тренеров и усердная работа с полной самоотдачей ведут к прогрессу.

Невероятно крутой путь 19-летнего форварда от детской Академии через чемпионство в МХЛ, результативную зрелую игру в КХЛ и национальной команде до шикарного старта за океаном — яркий пример того, как талант, трудолюбие и грамотная работа на всех уровнях позволяют достигать выдающихся результатов. Гордимся Ваней и желаем ему не останавливаться! Впереди у него точно много побед и больших достижений», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.