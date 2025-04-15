Щитов оценил шансы «Салавата Юлаева» пройти «Спартак» в плей-офф КХЛ

Бывший защитник КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от исхода серии между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». После двух матчей в Уфе счёт в серии равный: 1-1.

«Серия «Спартака» и «Салавата» не тягучая. Я бы назвал ее лёгкой и интересной. За этой серией приятно наблюдать. В первом матче «Салават» одержал уверенную победу, а во втором мы увидели более открытый и приятный хоккей. Я жду шесть-семь встреч в этой серии. Думаю, что у этих двух команд одинаковые шансы на победу и выход в полуфинал», — цитирует Щитова LiveResult.ru.

Сегодня, 15 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск.