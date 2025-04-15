Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально отреагировал на гол «Локомотива»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально отреагировал на гол ярославского клуба. Специалист посчитал, что за несколько секунд до гола на защитнике «Авангарда» Михаиле Гуляеве были нарушены правила. Хоккеисты «Локомотива» отобрали шайбу у Гуляева, а защитник в единоборстве упал на лёд. Буше активно жестикулировал и что-то выговаривал в сторону арбитров матча.

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