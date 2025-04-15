Крикунов: если Кучеров продолжит набирать по 100 с лишним очков, глядишь, Гретцки догонит

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал результативность нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и сказал, что при текущих темпах набора очков россиянин может догнать по результативности Уэйна Гретцки.

«Кучеров — очень интересный игрок и талантливый парень. Не удивляюсь, что он проводит очередной стабильный сезон на высочайшем уровне. Если он продолжит набирать по 100 с лишним очков, то глядишь, Гретцки ещё догонит в 40 лет. Это было бы интересно, как минимум. Хочется, чтобы наши были наверху», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Кучеров набрал 119 (36+83) очков в 76 играх текущего сезона. Всего на счету 31-летнего россиянина 992 (356+636) очка в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола и 2857 очков в НХЛ.