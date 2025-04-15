Стали известны даты рассмотрения апелляции ЦСКА и ФХР к ИИХФ по делу Ивана Федотова

Спортивный арбитражный суд 6 мая рассмотрит апелляцию ХК ЦСКА к Международной федерации хоккея касательно запрета международных трансферов, который будет действовать до августа 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Днем ранее CAS рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России по делу вратаря Ивана Федотова касательно штрафа в 1 млн швейцарских франков от Международной федерации хоккея за выступление голкипера в составе ЦСКА в сезоне-2023/2024.

Перед стартом сезона-2023/2024 Федотов подписал контракт с ЦСКА при действующем соглашении с «Филадельфией Флайерз». За это ИИХФ наложила запрет на международные трансферы на армейский клуб.