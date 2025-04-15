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Василевский признан лучшим вратарём по версии игроков НХЛ, в топ-5 попали три россиянина

Василевский признан лучшим вратарём по версии игроков НХЛ, в топ-5 попали три россиянина
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Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги провёл опрос, в котором приняли участие 663 хоккеиста НХЛ. Первое место по итогам опроса на звание лучшего вратаря НХЛ занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, набравший 31,13% голосов.

Второе место занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, набравший 23,58% голосов. Тройку лучших замкнул голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (15,57%). Четвёртое место занял российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (8,18%). На пятом месте оказался голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос (4,4%).

Андрей Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года.

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