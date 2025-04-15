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Габриэль Ландеског присоединился к основному составу «Колорадо» после возвращёния из АХЛ

Габриэль Ландеског присоединился к основному составу «Колорадо» после возвращёния из АХЛ
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског вернулся в расположение команды после набора игровой формы в АХЛ, сообщает пресс-служба «лавин». Ранее форвард принял участие в двух матчах АХЛ и забросил шайбу.

Шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене. После победного финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Латнинг» из-за тяжёлых последствий травмы колена Габриэль пропустил суммарно больше 1000 дней.

В первом раунде Кубка Стэнли текущего сезона «Эвеланш» встретятся с «Даллас Старз». Серия начнётся на домашней площадке «звёзд».

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