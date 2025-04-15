«Спартак» — «Салават Юлаев»: составы команд на третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 15 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. Текущий счёт в серии равный — 1-1. Стали известны составы команд на матч.

Фото: ХК «Спартак»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 17, 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.