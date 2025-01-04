«Локомотив» крупно обыграл «Авангард» в третьем матче и повёл в серии со счётом 2-1

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу гостей. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива».
Дублем отметился нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин. Ещё по голу в составе ярославского клуба забили Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Полунин и Артур Каюмов. Шайбы в составе «Авангарда» забросили защитник Семён Чистяков и нападающий Райан Спунер.
Таким образом, «Локомотив» впервые вышел вперёд в серии. Четвёртый матч состоится на домашней площадке «Авангарда» 17 апреля.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 15 апреля 2025
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