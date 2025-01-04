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Авангард — Локомотив, результат третьего матча 15 апреля 2025, счет 2:6, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» крупно обыграл «Авангард» в третьем матче и повёл в серии со счётом 2-1
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу гостей. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

Дублем отметился нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин. Ещё по голу в составе ярославского клуба забили Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Полунин и Артур Каюмов. Шайбы в составе «Авангарда» забросили защитник Семён Чистяков и нападающий Райан Спунер.

Таким образом, «Локомотив» впервые вышел вперёд в серии. Четвёртый матч состоится на домашней площадке «Авангарда» 17 апреля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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