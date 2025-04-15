ХК «Торпедо» объявил имя нового генерального менеджера клуба

Хоккейный клуб «Торпедо» сообщил о назначении Евгения Забуги на должность генерального менеджера команды. 38-летний специалист более 10 лет работал в системе омского «Авангарда», где прошёл путь от адвоката-представителя в спортивно-правовых спорах до спортивного директора и генерального менеджера клуба. В годы его работы «Авангард» добивался значимых успехов, включая завоевание Кубка Гагарина, выходы в финал конференции и финал чемпионата.

«Предложение возглавить «Торпедо» я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня. Этот клуб всегда вызывал у меня уважение — своим отношением к болельщикам, к зрелищности хоккея и, главное, к развитию молодых игроков. Мне близка такая философия. Я пришёл из организации с большими амбициями, прошёл путь переезда на новую арену, смены региона. Всё это мне знакомо — и, что важно, этот опыт был успешным. Сегодня я хочу применить и адаптировать его здесь, в Нижнем Новгороде.

С губернатором и руководством региона у нас уже была содержательная встреча. Мы обсудили стратегический вектор клуба, продолжим взятый ранее курс на зрелищный и атакующий хоккей и развитие молодых игроков. Скажу прямо: подход к развитию молодёжи будет не просто сохранён, он получит дополнительный импульс. Главная цель — сохранить преемственность и двигаться вперёд, усиливая те направления, где это необходимо. «Торпедо» давно заслуживает более высоких достижений, чем просто попадание в плей-офф», — цитирует Забугу пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее должность генерального менеджера «Торпедо» покинул Вадим Аверкин.