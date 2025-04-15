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«Русский Кейл Макар». Бывший хоккеист НХЛ поделился ожиданиями от игры Никишина

«Русский Кейл Макар». Бывший хоккеист НХЛ поделился ожиданиями от игры Никишина
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Бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт сравнил российского защитника Александра Никишина с канадским игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром. Россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Карллиной Харрикейнз».

«Некоторые говорят, что это русский Кейл Макар. Сможет ли это помочь «Кейнс» преодолеть трудности? Посмотрим», — написал Биссоннет в соцсети.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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