«Русский Кейл Макар». Бывший хоккеист НХЛ поделился ожиданиями от игры Никишина

Бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт сравнил российского защитника Александра Никишина с канадским игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром. Россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Карллиной Харрикейнз».

«Некоторые говорят, что это русский Кейл Макар. Сможет ли это помочь «Кейнс» преодолеть трудности? Посмотрим», — написал Биссоннет в соцсети.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.