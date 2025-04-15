Игроки НХЛ назвали Макдэвида лучшим нападающим в лиге, в топ-5 попали два россиянина

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги провёл опрос, в котором приняли участие 663 хоккеиста НХЛ. Первое место по итогам опроса на звание лучшего нападающего НХЛ занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 73,89% голосов.

Второе место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 9,62% голосов. Тройку лучших замкнул российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (6,41%). Четвёртое место занял канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1,53%). На пятом месте оказался российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (1,53%).

Ранее лучшим вратарём был назван голкипер «Тампы» Андрей Василевский, его одноклубник Никита Кучеров признан лучшим плеймейкером в НХЛ.