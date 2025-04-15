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Словацкий хоккеист об Овечкине: как такой на вид неспортивный человек может забивать голы?

Словацкий хоккеист об Овечкине: как такой на вид неспортивный человек может забивать голы?
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Нападающий сборной Словакии Мартин Фашко-Рудаш оценил установление капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ и прокомментировал режим питания российского форварда.

«Я слежу за ним и болею за него с тех пор, как начал играть в хоккей. Он с детства является одним из моих любимых хоккеистов. Поэтому я хотел, чтобы он побил этот рекорд.

Несколько недель назад я разговаривал с отцом о том, как такой на вид неспортивный человек может играть в хоккей и забивать голы (улыбается)», — цитирует Фашко-Рудаша Sport Aktuality.

Теперь у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, у Уэйна Гретцки — 894.

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