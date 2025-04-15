«Счёт не отражает». Игорь Никитин — о крупной победе «Локомотива» в Омске

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу с крупным счётом в третьем матче серии с «Авангардом» (6:2).

— Думаю, что счёт не отражает. Очень тяжёлая игра, много борьбы было, готовимся дальше.

— Насколько вы довольны стартом «Локомотива»? Не слишком активно играли, много отбрасывались.

— Мы были готовы к игре «Авангарда», тут надо отдать должное команде соперника. Они заставляли нас отбрасываться. Но отбрасываться — не значит паниковать. Мы играем с сильной командой.

— Впервые в серии «Авангард» по вбрасываниям превзошёл «Локомотив». С чем связана эта просадка?

— Да я не думаю, что это просадка. У соперника очень квалифицированные центры, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.