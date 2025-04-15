«Счёт не отражает». Игорь Никитин — о крупной победе «Локомотива» в Омске
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу с крупным счётом в третьем матче серии с «Авангардом» (6:2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5) 0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5) 1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5) 1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5) 1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5) 1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en) 2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5) 2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)
— Думаю, что счёт не отражает. Очень тяжёлая игра, много борьбы было, готовимся дальше.
— Насколько вы довольны стартом «Локомотива»? Не слишком активно играли, много отбрасывались.
— Мы были готовы к игре «Авангарда», тут надо отдать должное команде соперника. Они заставляли нас отбрасываться. Но отбрасываться — не значит паниковать. Мы играем с сильной командой.
— Впервые в серии «Авангард» по вбрасываниям превзошёл «Локомотив». С чем связана эта просадка?
— Да я не думаю, что это просадка. У соперника очень квалифицированные центры, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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