И. Никитин: работа тренера тем и интересна, что постоянно по минному полю езжу

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал преображение ярославской команды по ходу серии с «Авангардом».

— Как будто в концовке расслабился немного «Локомотив», пропустил от Спунера с пятачка.

— Ну мы же люди. Не вижу смысла здесь высасывать что-то.

— Как вам всё-таки удалось буквально за полтора дня между первой и второй играми серии так преобразить «Локомотив»? И нет ли опасения, что команда откатится к настройкам старта серии?

— Так если бы мы знали, как работает человеческая психология. Моя работа тем и интересна, что постоянно по минному полю езжу. Ребята все разные в команде, приятно с ними работать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.