И. Никитин: работа тренера тем и интересна, что постоянно по минному полю езжу
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал преображение ярославской команды по ходу серии с «Авангардом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5) 0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5) 1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5) 1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5) 1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5) 1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en) 2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5) 2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)
— Как будто в концовке расслабился немного «Локомотив», пропустил от Спунера с пятачка.
— Ну мы же люди. Не вижу смысла здесь высасывать что-то.
— Как вам всё-таки удалось буквально за полтора дня между первой и второй играми серии так преобразить «Локомотив»? И нет ли опасения, что команда откатится к настройкам старта серии?
— Так если бы мы знали, как работает человеческая психология. Моя работа тем и интересна, что постоянно по минному полю езжу. Ребята все разные в команде, приятно с ними работать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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