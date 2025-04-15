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Ги Буше — о поражении 2:6: «Авангарду» нужно сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку

Ги Буше — о поражении 2:6: «Авангарду» нужно сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение в третьем матче серии плей-офф с ярославским «Локомотивом» (2:6).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

— Нам хотелось начать лучше, мы в первые 10 минут доминировали, но не смогли забить. У них же отскок в их пользу — и шайба в наших воротах. Считаю, что весь первый период мы провели уверенно, мощно и хорошо боролись, но отскоки были не в нашу пользу. Не могу винить ребят в недостатке самоотдачи, но мы встречаемся с очень хорошей командой, и если мы допускаем ошибку, за которую приходится заплатить, то потом очень сложно отыграться.

— Складывается ощущение, что «Авангард» бьётся о стену. Есть у вас понимание, как выиграть серию?
— Нам нужно играть примерно в том же ключе, но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Но они не приходят просто так, их нужно создавать. У нас было достаточно моментов, просто не удавалось доводить их до голов. При этом нужно надёжно действовать в обороне, поскольку нельзя надеяться, что будет какое-то изобилие голов против «Локомотива». Счёт на табло не отражает характер матча, нам нужно внести коррективы и продолжать играть активно, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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