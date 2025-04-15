Ги Буше — о поражении 2:6: «Авангарду» нужно сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение в третьем матче серии плей-офф с ярославским «Локомотивом» (2:6).

— Нам хотелось начать лучше, мы в первые 10 минут доминировали, но не смогли забить. У них же отскок в их пользу — и шайба в наших воротах. Считаю, что весь первый период мы провели уверенно, мощно и хорошо боролись, но отскоки были не в нашу пользу. Не могу винить ребят в недостатке самоотдачи, но мы встречаемся с очень хорошей командой, и если мы допускаем ошибку, за которую приходится заплатить, то потом очень сложно отыграться.

— Складывается ощущение, что «Авангард» бьётся о стену. Есть у вас понимание, как выиграть серию?

— Нам нужно играть примерно в том же ключе, но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Но они не приходят просто так, их нужно создавать. У нас было достаточно моментов, просто не удавалось доводить их до голов. При этом нужно надёжно действовать в обороне, поскольку нельзя надеяться, что будет какое-то изобилие голов против «Локомотива». Счёт на табло не отражает характер матча, нам нужно внести коррективы и продолжать играть активно, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.