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«Не привык сдаваться». Ги Буше — об игре «Авангарда» без вратаря при счёте 1:5

«Не привык сдаваться». Ги Буше — об игре «Авангарда» без вратаря при счёте 1:5
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил своё решение заменить вратаря шестым полевым игроком за семь с лишним минут до окончания третьего матча серии с «Локомотивом» (2:6). При счёте 1:4 канадский специалист снял вратаря и играл с пустыми воротами до окончания матча. Омская команда забила один гол и пропустила две шайбы в пустые ворота.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

— В чём был смысл игры без вратаря в концовке при уже крупном счёте в пользу «Локомотива»?
— Дело в том, что я не привык сдаваться. Я работал на матче, когда мы отыгрывали отставание в пять голов за четыре минуты. Если ты не веришь, что твоя команда может отыграться, то ты не боец, и твоё место не на тренерском мостике. Можно забросить одну, потом ещё, а потом и сравнять, но если ты не веришь в это, то такого не произойдёт, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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