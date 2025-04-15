«Не привык сдаваться». Ги Буше — об игре «Авангарда» без вратаря при счёте 1:5

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил своё решение заменить вратаря шестым полевым игроком за семь с лишним минут до окончания третьего матча серии с «Локомотивом» (2:6). При счёте 1:4 канадский специалист снял вратаря и играл с пустыми воротами до окончания матча. Омская команда забила один гол и пропустила две шайбы в пустые ворота.
— В чём был смысл игры без вратаря в концовке при уже крупном счёте в пользу «Локомотива»?
— Дело в том, что я не привык сдаваться. Я работал на матче, когда мы отыгрывали отставание в пять голов за четыре минуты. Если ты не веришь, что твоя команда может отыграться, то ты не боец, и твоё место не на тренерском мостике. Можно забросить одну, потом ещё, а потом и сравнять, но если ты не веришь в это, то такого не произойдёт, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 15 апреля 2025
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