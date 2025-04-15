Ги Буше заявил, что Маклауд покидает расположение «Авангарда» по личным обстоятельствам

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что канадский нападающий Майкл Маклауд покидает расположение команды по личным обстоятельствам. Форвард улетит в Канаду, чтобы принять участие в судебном заседании.

— Можете ли вы что-то сказать об отъезде Майкла Маклауда в Канаду?

— Майкл уедет домой по личным обстоятельствам, и мы будем ждать его возвращения в какой-то момент. Уезжает он уже сейчас, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, пятерым членам молодёжной команды Канады — 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии. Маклауд является фигурантом этого дела. Известно, что суд пройдёт 22 апреля.