«На нашем игроке была подножка, удаления не произошло». Буше — о первом голе «Локомотива»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил свои эмоции при первом голе «Локомотива» в третьем матче серии с ярославской командой (2:6). Специалист посчитал, что за несколько секунд до гола на защитнике «Авангарда» Михаиле Гуляеве были нарушены правила. Хоккеисты «Локомотива» отобрали шайбу у Гуляева, а защитник в единоборстве упал на лёд. Буше активно жестикулировал и что-то выговаривал в сторону арбитров матча.
— В чей адрес были ваши эмоции после первого гола «Локомотива»?
— Никому они не были адресованы. На нашем игроке была подножка, удаления не произошло и последовал гол. Вот такая ситуация», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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