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«На нашем игроке была подножка, удаления не произошло». Буше — о первом голе «Локомотива»

«На нашем игроке была подножка, удаления не произошло». Буше — о первом голе «Локомотива»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил свои эмоции при первом голе «Локомотива» в третьем матче серии с ярославской командой (2:6). Специалист посчитал, что за несколько секунд до гола на защитнике «Авангарда» Михаиле Гуляеве были нарушены правила. Хоккеисты «Локомотива» отобрали шайбу у Гуляева, а защитник в единоборстве упал на лёд. Буше активно жестикулировал и что-то выговаривал в сторону арбитров матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

— В чей адрес были ваши эмоции после первого гола «Локомотива»?
— Никому они не были адресованы. На нашем игроке была подножка, удаления не произошло и последовал гол. Вот такая ситуация», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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