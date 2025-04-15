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«Мы точно не сдадимся». Капитан «Авангарда» Шарипзянов — о ходе серии с «Локомотивом»

«Мы точно не сдадимся». Капитан «Авангарда» Шарипзянов — о ходе серии с «Локомотивом»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил поражение в третьем матче серии с ярославским «Локомотивом» (2:6, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

— Не получилась игра, если говорить в целом. Первый период были моменты, неплохо играли, но случился отскок не в нашу пользу. Наверное, они заслужили это немного больше. Затем старались отыграться, не сдавались, но не хватило напора, наглости, удачи. Видимо, не заслужили её.

— Есть ли понимание, как выигрывать серию у такого «Локомотива»?
— Да, конечно. Так же играть, как делали в первом матче. Пробивать эту стену, уже один раз её пробили. У нас тяжёлый сезон, закалённый характер, мы точно не сдадимся.

— Может ли «Локомотив» сдать физически во второй половине серии?
— Я не думаю, что так будет. Тут нужно нам добавлять, и нам есть в чём добавить. Всё зависит от нас. Против нас играет отличная команда, но мы не хуже и постараемся это доказать. Как раз следующий матч будет очень важен для нас как для команды, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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