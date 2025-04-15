«Мы точно не сдадимся». Капитан «Авангарда» Шарипзянов — о ходе серии с «Локомотивом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил поражение в третьем матче серии с ярославским «Локомотивом» (2:6, 1-2).

— Не получилась игра, если говорить в целом. Первый период были моменты, неплохо играли, но случился отскок не в нашу пользу. Наверное, они заслужили это немного больше. Затем старались отыграться, не сдавались, но не хватило напора, наглости, удачи. Видимо, не заслужили её.

— Есть ли понимание, как выигрывать серию у такого «Локомотива»?

— Да, конечно. Так же играть, как делали в первом матче. Пробивать эту стену, уже один раз её пробили. У нас тяжёлый сезон, закалённый характер, мы точно не сдадимся.

— Может ли «Локомотив» сдать физически во второй половине серии?

— Я не думаю, что так будет. Тут нужно нам добавлять, и нам есть в чём добавить. Всё зависит от нас. Против нас играет отличная команда, но мы не хуже и постараемся это доказать. Как раз следующий матч будет очень важен для нас как для команды, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.