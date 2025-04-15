Вратарь «Авангарда» Серебряков провёл силовой приём против Александра Радулова
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов матча голкипер омского клуба Никита Серебряков провёл силовой приём против нападающего «Локомотива» Александра Радулова.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5) 0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5) 1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5) 1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5) 1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5) 1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en) 2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5) 2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)
Примечательно, что арбитры матча не стали наказывать вратаря за возможную блокировку.
Благодаря этой победе «Локомотив» впервые вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Омске 17 апреля.
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