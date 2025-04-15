Вратарь «Авангарда» Серебряков провёл силовой приём против Александра Радулова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов матча голкипер омского клуба Никита Серебряков провёл силовой приём против нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

Примечательно, что арбитры матча не стали наказывать вратаря за возможную блокировку.

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Благодаря этой победе «Локомотив» впервые вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Омске 17 апреля.