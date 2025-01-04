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Спартак — Салават Юлаев, результат третьего матча 15 апреля 2025, счет 4:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче и впервые вышел вперёд в серии
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2. «Спартак» вышел вперёд в серии 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина. На старте второго периода хозяева забросили ещё две шайбы и повели со счётом 3:0 — отличились Никита Ефремов и Егор Зайцев. «Салават Юлаев» отыграл две шайбы ещё до второго перерыва благодаря голам Шелдона Ремпала и Егора Сучкова. В конце третьего периода Адам Ружичка установил окончательный счёт.

Таким образом, «Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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