«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче и впервые вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2. «Спартак» вышел вперёд в серии 2-1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина. На старте второго периода хозяева забросили ещё две шайбы и повели со счётом 3:0 — отличились Никита Ефремов и Егор Зайцев. «Салават Юлаев» отыграл две шайбы ещё до второго перерыва благодаря голам Шелдона Ремпала и Егора Сучкова. В конце третьего периода Адам Ружичка установил окончательный счёт.

Таким образом, «Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.

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