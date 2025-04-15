Матч с «Салаватом Юлаевым» стал самым посещаемым для «Спартака» в «Мегаспорте»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2. «Спартак» вышел вперёд в серии 2-1. На матче присутствовали 11 280 зрителей при вместимости арены в 11 748 человек. Это рекордная посещаемость матчей красно-белых в «Мегаспорте».

Благодаря этой победе «Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» со счётом 4:1, вторая игра закончилась победой «Спартака» со счётом 5:4 в овертайме.