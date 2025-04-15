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Матч с «Салаватом Юлаевым» стал самым посещаемым для «Спартака» в «Мегаспорте»

Матч с «Салаватом Юлаевым» стал самым посещаемым для «Спартака» в «Мегаспорте»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2. «Спартак» вышел вперёд в серии 2-1. На матче присутствовали 11 280 зрителей при вместимости арены в 11 748 человек. Это рекордная посещаемость матчей красно-белых в «Мегаспорте».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

Благодаря этой победе «Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» со счётом 4:1, вторая игра закончилась победой «Спартака» со счётом 5:4 в овертайме.

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