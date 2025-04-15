Матч «Челмет» — «Торпедо-Горький» стал третьим по продолжительности в истории ВХЛ

В Челябинске на стадионе «Юность» прошёл третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Встреча завершилась в конце пятого овертайма со счётом 2:1 в пользу гостей. Эта игра стала третьей по продолжительности в истории плей-офф ВХЛ.
Отметим, что обе команды не реализовали по штрафному броску в течение дополнительных периодов.
Самые продолжительные матчи в истории ВХЛ:
163 минуты и 36 секунд «Динамо» СПб — «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)
158 минут и 11 секунд «СКА-Нева» — АКМ (сезон-2023/2024)
158 минут и 5 секунд «Челмет» — «Торпедо-Горький» (сезон-2024/2025)
120 минут и 23 секунды ТХК — «Динамо» МО (сезон-2015/2016)
119 минут и 6 секунд «Сарыарка» — «Нефтяник» (сезон-2018/2019)
Счёт в этой серии стал 3-0 в пользу ХК «Торпедо-Горький».
- 15 апреля 2025
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