Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матч «Челмет» — «Торпедо-Горький» стал третьим по продолжительности в истории ВХЛ

В Челябинске на стадионе «Юность» прошёл третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Встреча завершилась в конце пятого овертайма со счётом 2:1 в пользу гостей. Эта игра стала третьей по продолжительности в истории плей-офф ВХЛ.

Отметим, что обе команды не реализовали по штрафному броску в течение дополнительных периодов.

Самые продолжительные матчи в истории ВХЛ:

163 минуты и 36 секунд «Динамо» СПб — «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)

158 минут и 11 секунд «СКА-Нева» — АКМ (сезон-2023/2024)

158 минут и 5 секунд «Челмет» — «Торпедо-Горький» (сезон-2024/2025)

120 минут и 23 секунды ТХК — «Динамо» МО (сезон-2015/2016)

119 минут и 6 секунд «Сарыарка» — «Нефтяник» (сезон-2018/2019)

Счёт в этой серии стал 3-0 в пользу ХК «Торпедо-Горький».