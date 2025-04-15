«Он, безусловно, особенный». Защитник «Монреаля» — о дебюте Демидова в НХЛ
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон оценил дебютный матч Ивана Демидова в НХЛ. Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00 2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32 2:1 Бертуцци – 18:40 (pp) 2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp) 2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39 3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp) 3:4 Назар – 65:00
«Я думаю, в лиге есть только несколько избранных, которые могли бы забить подобный гол. Он хотел забросить шайбу, и он это сделал. Мог бы забить и больше. Я просто наблюдал за ним со стороны, и все его действия выглядят легко. И вдобавок ко всему он боролся за шайбу, поднимал клюшки сопернику и создавал массу опасных моментов. Он, безусловно, особенный. Всё, что он делал, было довольно безумным. Было бы здорово выиграть матч, но Демидов, конечно, особенный», — цитирует Хатсона The Athletic.
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