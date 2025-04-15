«Он, безусловно, особенный». Защитник «Монреаля» — о дебюте Демидова в НХЛ

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон оценил дебютный матч Ивана Демидова в НХЛ. Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б).

«Я думаю, в лиге есть только несколько избранных, которые могли бы забить подобный гол. Он хотел забросить шайбу, и он это сделал. Мог бы забить и больше. Я просто наблюдал за ним со стороны, и все его действия выглядят легко. И вдобавок ко всему он боролся за шайбу, поднимал клюшки сопернику и создавал массу опасных моментов. Он, безусловно, особенный. Всё, что он делал, было довольно безумным. Было бы здорово выиграть матч, но Демидов, конечно, особенный», — цитирует Хатсона The Athletic.